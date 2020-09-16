В Валковском районе неизвестные подожгли сухую траву.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 15 августа в 13:41 на номер «101» поступило сообщение о возгорании сухой травы на большой площади в поселке Снежков Валковского района."На место вызова немедленно прибыли спасатели 59-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. По прибытию установлено, что сухая трава горела на площади около 1 га, огонь быстро распространялся в сторону лесополосы. Оперативными действиями спасателей пожар удалось локализовать в 15:40. Угроза ее распространения на лесополосу нивелирована. Окончательно огонь погасили в 16:05", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.По словам пожарных, причиной возгорания стал неосторожное обращение с огнем.