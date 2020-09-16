По результатам предварительного расследования Госбюро расследований установило причины и условия, способствовавшие развалу вооруженных сил и аннексии Крымского полуострова, сообщает пресс-служба ГБР в среду, 16 сентября.

Как сообщается, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения россиян в Крым в феврале 2014 года."В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода - президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба Главнокомандующий ВСУ Дмитрий Саламатин", - говорится в сообщении.Следователями выделено пять основных эпизодов совершения преступления, в конце привели к оккупации Крымского полуострова.Несмотря на возвращение к внеблоковому статусу, требовало наращивания численности армии, в течение 2012-2013 гг. Предельная численность ВСУ была сокращена с 240 000 до 162 000 военнослужащих.В 2013 году была сокращена половина от штатной численности военкоматов. Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%. К тому же, было свернуто "по-буквенную" приписку мобилизационных ресурсов в воинские части и уничтожен учет военной техники.Управление системой ПВО в Крыму было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. К тому же, было сокращено одну из двух бригад ЗРК С-300В на вооружении и остановлено программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В.Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ, которые противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны, помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины.Несмотря на многочисленные сообщения разведки, которые четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 - начале 2014 гг. Не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведения широкомасштабных военных учений на территории Крыма.Указанные действия в своей совокупности связаны и привели к тяжелым последствиям - вторжение РФ на территорию АР Крым и г.. Севастополь, последующей их оккупации, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.Отмечается, что расследование по другим фактам, которые привели к оккупации части территории Украины в 2014 году, продолжается.