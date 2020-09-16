Министерство образования и науки объявило конкурс на замещение должностей ректоров вузов.

В Харьковской государственной зооветеринарной академии состоится конкурс.Соответствующий конкурс на замещение должностей ректоров высших учебных заведений объявило Министерство образования и науки.Как сообщили на сайте Зооветакадемии, сейчас продолжается прием документов от претендентов. Действующий ректор Дмитрий Барановский подписал указ о назначении состава организационного комитета по проведению выборов. В него вошли 13 человек, в том числе, деканы факультетов и студенты 3 курса.Избирательная комиссия по проведению выборов состоит из девяти человек - главного бухгалтера, директора библиотеки, заведующего отделом довузовской подготовки, доцента кафедры менеджмента, заведующего канцелярией, директора студгородка и студентов 4 и 2 курсов.Кандидатов предлагают на заседаниях ученых советов факультетов и сборах сотрудников и студентов.В Министерстве образования и науки отметили, что подавать заявления на участие в выборах ректора можно до 31 сентября 2020 года. В конкурсе могут участвовать граждане Украины, которые свободно владеют украинским языком, имеют ученое звание или научную степень и стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет.Отметим, ректором Харьковской государственной зооветеринарной академии хочет стать Николай Кущ. Соответствующую декларацию в качестве кандидата на эту должность он опубликовал на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции. Кущ работает в Зооветакадемии заведующим кафедры анатомии и гистологии им. Цимбала, он - доктор ветеринарных наук, доцент.