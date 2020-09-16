Перешли на удаленку – требуйте от начальства организовать вам рабочее место и… ждите работодателя в гости. Новый законопроект предлагают урегулировать в правовом поле принципы надомной и дистанционной работы. На каких условиях будут трудиться работники и какие обязательства возьмет на себя работодатель?

В течение рабочего дня – из дома ни шагу

Стал надомником – жди гостей

Удаленка: благо или наказание?

На сайте Верховной Рады опубликован законопроект № 4054, который обязывает внести определенные изменения в Трудовой кодекс, в частности урегулировать принцип удаленной работы в Украине. Это, по мнению его авторов, особенно актуально в период пандемии.Итак, законодатели предлагают внедрить два вида самостоятельной работы – дистанционную и надомную. В чем разница? «Вечерний Харьков» проанализировал положения нового закона.Согласно проекту закона при дистанционной работе человеке может самостоятельно выбирать место, где он будет трудиться, а также организовывать трудовой процесс. То есть он работает, не посещая помещение, предоставленное работодателем, в любом месте по своему выбору с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом обеспечение средствами для работы, которые использует сотрудник, возлагается на работодателя. Он обеспечивает их установку и техническое обслуживание, а также оплачивает связанные с этим расходы. По согласованию с работодателем работник имеет право совмещать дистанционную работу с выполнением ее на рабочем месте в помещении собственника предприятия, например, в офисе.Общая продолжительность рабочего времени не может превышать сорока часов в неделю. При этом работники могут распределять рабочее время на свое усмотрение – на них не распространяются правила внутреннего трудового распорядка, если иное не предусмотрено в трудовом договоре.Сотруднику на дистанционке должен быть обеспечен гарантированный период свободного времени для отдыха – период отключения, когда работник может прервать информационно-телекоммуникационную связь с собственником или непосредственным начальником. И это не будет считаться нарушением условий договора или трудовой дисциплины.При надомной работе придется находиться дома, покидать его без согласования с руководителем не разрешается. То есть человек выполняет работу по месту жительства либо в других заранее выбранных работником помещениях, но вне производственных или рабочих помещений собственника предприятия.«При выполнении надомной работы рабочее место работника является фиксированным и не может быть изменено по инициативе работника без согласования с собственником или уполномоченным им органом в соответствии с установленными трудовым договором. Решение собственника или уполномоченного им органа об отказе в изменении рабочего места по инициативе работника должно быть обоснованным, – сказано в законопроекте. – Работник в случае невозможности выполнять работу на фиксированном рабочем месте по независящим от него причинам имеет право изменить рабочее место при условии уведомления собственника или уполномоченный им орган не менее чем за три рабочих дня до такого изменения».Обеспечение рабочего места средствами производства, материалами и инструментами, необходимыми для выполнения надомной работы, возлагается на работодателя, если иное не предусмотрено трудовым договором.При надомной работе на работников распространяется общий режим работы предприятия, если иное не предусмотрено в трудовом договоре. Однако продолжительность рабочего времени не может превышать законодательно установленных норм – сорок часов в неделю.Законодатели предлагают разрешить посещение работодателем своих сотрудников на дому. В качестве главной причины для таких посещений в законопроекте указан контроль безопасности рабочего места. Посещение возможно не только работодателем, но и представителями профсоюзов, пожарными и СЭС.«Жилищно-бытовые условия обследуют представители работодателя с участием профсоюзного органа, а в соответствующих случаях – представители санитарного и пожарного надзора», – сказано в законопроекте.Таким образом, в случае внесения изменений в Трудовой кодекс работодатель получит возможность узнать, где находится реальное место жительства работника.«К основным положениям законопроекта, в частности, можно отнести право работодателя при заключении трудового договора о дистанционной или надомную работе получать сведения о месте жительства или месте по его выбору, где будет выполняться трудовая функция», – говорится в пояснительной записке к документу.По статистике на удаленную работу с началом карантина ушли до 35% работников.Некоторые из них и не стремятся возвращаться в офис.– Меня вполне устраивает дистанционка, – поделился сотрудник частной компании Артем. –Не нужно соблюдать опостылевший дресс-код, особенно когда на улице 36 градусов жары, а прекрасная половина нашего офиса выключает кондиционер, «потому что дует». Не нужно толпиться в транспорте с тремя пересадками. Опять же, чем меньше попадаешься начальству на глаза – тем лучше. Да и график работы у меня гибкий, строго к рабочему дню не привязанный. Есть определенный срок, к которому я должен выполнить определенный отрезок работы, а когда я буду этим заниматься – днем или ночью, – никого не интересует. Главное – качественно и вовремя.Однако многие «удаленщики» уже успели соскучиться по офису – не так по рабочему месту, как по живому общению.– Сначала мне даже нравилось работать дома. Не нужно каждое утро краситься, гладить блузки и юбки, потом бежать сломя голову в метро, позабыв о завтраке, потому что не успела. Задерживаться на работе, потому что начальник попросил. Но вскоре, как ни странно, я начала по всему этому скучать. Особенно не хватает коллег и их шуточек, которые разнообразят рабочий процесс, общения и «перекуров», посиделок по пятницам и корпоративов, – признается Наталья. – Наверное, это еще зависит от характера человека. Кто-то воспринимает изоляцию как благо, а кто-то – как наказание.