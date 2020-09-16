Эти короткие действия требуют минимальных усилий, но зато помогают сделать здоровье гораздо крепче, что подтверждается научными исследованиями.

Согласно данным Кельнского университета, мытье рук является самым эффективным простым методом сделать здоровье гораздо крепче за счет предотвращения заразных инфекционных болезней. Кроме того, короткое действие помогает справляться с будничным стрессом, позволяя расслабляться и «смывать» негативные чувства. Учеными было обнаружено, что люди, мывшие руки после сообщений о неудачах, гораздо оптимистичнее относились к новым задачам.Люди, изучающие состав продуктовых упаковок в супермаркете, – более стройные. Исследованию Университета Сантьяго-де-Компостела показало: читатели этикеток весят в среднем на четыре килограмма меньше, чем те, кто не читает. Знание состава продуктов побуждает человека питаться гораздо осознаннее, говорят специалисты.Благодаря этому короткому действию продлевается жизнь, поскольку снижаются риски кариеса и пародонтита, сердечных приступов, инсультов, диабета. Все они являются болезнями, которым способствуют бактерии зубного налета, эффективно удаляемые нитью.Смена рук является действием, которое тренирует серые клетки мозга и способствует формированию нейронных связей, что делает гораздо более качественной связь между правым и левым полушарием. В результате, по мнению ученых, наше мышление становится более быстрым и креативным.Так можно определить свою склонность к повышенному давлению и гипертонии, способной длительное время развиваться бессимптомно, нанося повреждения внутренним органам. При значении 140/90 оно повреждает сосуды, сердце, почки.Ждете, когда заварится чай? Используйте это время для короткой тренировки. Покачайтесь минуту с пяток на носки, затем встряхните ногами и повторите. Желательно сделать пять раз. Такое упражнение помогает сделать крепче вены, защищает от развития варикозного расширения.Употребление пищи с высокой скоростью содействует появлению лишнего веса, об этом говорят данные ученых Осакского университета. У людей, которые едят быстро, в три раза выше риск ожирения и связанных с ним заболеваний. Медленные едоки потребляют за один прием пищи на 10 процентов меньше калорий. Гораздо более длительный процесс жевания заставляет организм выделять больше гормонов сытости – человек прекращает есть раньше, поясняют научные специалисты.По словам врачей, самообследование всегда имеет смысл, даже если толком не владеть техникой. Лучше каждое прощупывание, чем вообще ничего не делать. Во многих случаях рака груди женщины приходят к врачу, потому что сами обнаруживают уплотнения.