Харьковские спортсмены завоевали восемь медалей на чемпионате Украины по плаванию на открытой воде, который прошел 10-12 сентября в городе Бердянск.

Харьковчане завоевали пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медали.В частности, пловец Игорь Червинский одержал первенство на дистанциях 5 и 10 км среди мужчин.Карина Снитко заняла первые места на дистанциях 5 и 7,5 км среди девушек 2003-2004 г.р., а также второе место на дистанции 5 км среди женщин.Богдан Белеменко одержал победу на дистанции 5 км, стал серебряным призером на дистанции 10 км среди юношей 2001-2002 г.р. и бронзовым - на дистанции 5 км среди мужчин.