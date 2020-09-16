В Харьковской области участковый нашел и вернул домой ребенка. Вечером 15 сентября в полицию с заявлением об исчезновении своей 9-летней дочери обратилась обеспокоенная женщина.

Ребенок из-за ссоры убежал из дома и не вернулся. На поиски девочки были ориентированы наряды Балаклейского отдела полиции. Правоохранители проверили все возможные места, куда ребенок мог уйти. Через несколько часов беглянку нашел участковый. Девочка бродила по улицам села - таким образом она хотела проучить родителей.Ребенка доставили домой, и провели профилактическую беседу.