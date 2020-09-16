Многообразие цветовой гаммы, которая включает классические цвета, а также палитру сочных и приглушенных оттенков, позволяет выбирать колготки под каждый наряд. А разнообразие узоров и фактур сделали этот предмет гардероба самостоятельной единицей, способной задавать стиль. Какая цветовая гамма в тренде наступающего сезона?

считаются классикой и давно уже являются неотъемлемым элементом стиля. В новых коллекциях дизайнеры несколько разнообразили линейку модных колготок черного цвета и создали модели с оригинальными рисунками. Различные ромбы, сердечки и имитация завязанных шнурков, а также соблазнительная вертикальная линия, имитирующая чулочный шов, по-прежнему в тренде. Вы не ошибетесь, если выберете черные полупрозрачные колготки — самая что ни на есть классика.Разнообразные сочетания приглушенных оттенков в виде искаженных полос и пятен нашли свое применение в 2020–2021 году на ножках барышень. Дизайнеры разработали целую линейку уплотненных колготок с различными видами защитной расцветки. Наличие люрекса на некоторых парах придает женственный вид, несмотря на общую строгость рисунка. Также интересны модели из капрона, где роль камуфляжных узоров играют уплотнения черного цвета из этого же материала. Защитная расцветка смотрится достаточно неординарно и на первый взгляд может показаться, что камуфляжные колготки уместны только в экстравагантном стиле. Однако ведущие кутюрье предлагают дамам не следовать стереотипам и рекомендуют разбавлять консервативную одежду именно колготками защитной расцветки.снова в моде, хотя многим их очередное возвращение не совсем непонятно. Одни считают их верхом безвкусицы на грани кича, другие откровенно посмеивается над их почитательницами. Но кто бы что ни говорил, они все же вернулись и скоро снова засверкают на стройных ножках представительниц прекрасной половины человечества. В коллекциях 2020–2021 годов дизайнеры украсили колготки стразами, жемчугом, блестками и пайетками. Россыпи блестящих элементов, визуально напоминающие звездное небо или сверкающая модель с большой концентрацией люрекса – все это в тренде. Конечно, такую красоту не наденешь в офис со строгой корпоративной политикой, но для вечеринок и клубов блестящие колготки окажутся в самый раз.ворвались на модный олимп несколько лет назад и в этом сезоне покидать его не собираются. Несмотря на то что самыми трендовыми в нынешнем году будут однотонные колготки плотной текстуры, некоторая цветовая комбинация допускается – например, плавное перетекание из одного цвета в другой снизу вверх. Благодаря такому эффекту ноги в бедрах визуально кажутся стройнее.Новые коллекции дизайнеров пестрят сеткой с различным размером ячейки — от мелкой до гигантской. Плотность самой нити также может варьироваться от очень тонкой до настолько крупной, что ею будет закрыта практически вся поверхность ног и будут видны лишь мелкие ромбы. Долгое время сетчатые колготки считались элементом гардероба вульгарных женщин, и в представлении некоторых людей этот стереотип еще жив. Так что, подбирая одежду к такой модели колготок следует быть осторожной, если не желаете услышать предложения непристойного характера.