"Укрзалізниця" назвала самые популярные пассажирские направления 2020 года.

Все востребованные маршруты в Украине связаны со столицей. Наиболее популярный из них — Киев-Харьков-Киев. За 9 месяцев в столицу и обратно в Харьков проехалось 498 тысяч пассажиров. Вторыми по популярности стали поезда, которые курсируют между Киевом и Львовом, на них прокатились 437 тысяч человек.Следом идут Днепр и Одесса, 388 и 295 тысяч пассажиров соответственно. Всего с начала года услугами поездами дальнего следования воспользовались почти 12 миллионов человек. Треть из них предпочли ездить в летнее время.В пригородных поездах и электричках украинцы ездят чаще, чем в поездах дальнего следования. По данным УЗ, с начала года в них перевезли 33 миллиона пассажиров.