Сейчас с экономическими преступлениями борются три государственные структуры – налоговая милиция, Служба безопасности Украины и Национальная полиция. В будущем налоговую полицию ликвидируют, и единственным органом, который будет отслеживать экономические правонарушения, станет Бюро экономической безопасности.

Верховная Рада приняла в первом чтении закон о создании Бюро экономической безопасности, сообщает Центр общественного мониторинга и контроля. Согласно законопроекту налоговую полицию ликвидируют, и единственным органом, который будет заниматься экономическими правонарушениями, станет Бюро экономической безопасности. Как говорится в посвятительной записке, бюро будет предотвращать, предупреждать, выявлять, пресекать и расследовать преступления в сфере экономики и бизнеса.Возглавит бюро директор, которого будет назначать Кабинет министров по представлению конкурсной комиссии. Согласно законопроекту кандидат на руководителя бюро должен быть старше 35 лет, иметь юридическое образование и стаж работы не менее десяти лет. При этом обязательным требованием является не менее пяти лет управленческого опыта. Директор назначается на пять лет, один и тот же человек не может возглавлять ведомство больше двух сроков подряд.Количество работников бюро будет ограничено четырьмя тысячами человек. Детективы будут проводить оперативно-разыскную деятельность, а также досудебное расследование преступлений. Кроме того, представители бюро будут иметь доступ к государственным автоматизированным и справочным системам, реестрам и базам данных.Каждые три месяца бюро будет публиковать отчет о деятельности на своем официальном вебсайте.Эксперты считают, что появление Бюро экономической безопасности уменьшит вмешательство правоохранительных органов в деятельность бизнеса. Во всяком случае, СБУ больше не будет врываться с оружием на предприятия. Однако по отдельным положениям проекта у бизнесменов и политиков есть ряд вопросов. В Государственном бюро расследований также заявили, что проект нуждается в доработке своих отдельных положений.Предприниматели высказались против военизации работников бюро и против введения уголовной ответственности за налоговое мошенничество. В Европейской бизнес-ассоциации призвали депутатов пересмотреть концепцию БЭБ – добавить общественный и независимый надзорный контроль, повысить ответственность работников за незаконные действия, усилить аналитику в ходе расследований и демилитаризовать орган.