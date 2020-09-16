ГП "Харьковский бронетанковый завод" оплучил заказ Минобороны на капитальный ремонт 13 единиц техники.

Об этом сообщил директор завода Вячеслав Стрелец.По словам директора, проводится подготовка к выполнению контракта. Его стоимость - 136 млн грн.По данным Стрельца, на предприятии работают 398 специалистов, средняя заработная плата - почти 19 тыс. грн. Этот год предприятие завершит с прибылью.ГП "Харьковский бронетанковый завод" осуществляет капитальный ремонт танков Т-64 и их модернизацию для нужд украинской армии, проводит текущий и капитальный ремонт тяжелой бронированной техники на заказ МОУ.