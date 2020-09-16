Моему ребенку полтора года. Когда он заболел, врач прописал антибиотик. Сын начал выздоравливать, но затем у него снова поднялась температура и мы опять начали давать ему антибиотик – на этот раз без назначения врача. Насколько это опасно? Андрей Б.

Хвататься за антибиотики при ОРВИ бесполезно

Люди сами помогают микробам

Антибиотики – очень серьезный препарат, предупреждают медики. Неслучайно это рецептурный препарат: ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. У каждого антибиотика свой спектр побочных эффектов. Наиболее частый – нарушение нормальной микрофлоры, которая заселяет организм. Микробов в организме очень много – и на коже, и в кишечнике, и во рту, поэтому очень важно, чтобы этот микробный пейзаж не нарушился.Если после приема антибиотиков без назначения врача у малыша появились нарушения в работе кишечника, боли в животе и другие признаки, говорящие о дисбиозе или дисбактериозе – обратитесь, пожалуйста, к педиатру: он посоветует бактериальные препараты, которые помогут восстановить нарушенную микрофлору.Детей взрослые пичкают антибиотиками с опаской, зато себя «потчуют» намного смелее и часто не задумываясь глотают антимикробные лекарства в период сезонных простуд.При ОРВИ принимать антибиотики просто потому, что вы чувствуете недомогание и головную боль, не стоит, считают специалисты. Простудные заболевания, как правило, вызываются вирусами, а антибиотики действуют не на вирусы, а на бактерии. Поэтому их можно применять, лишь когда к вирусной инфекции по ходу развития заболевания присоединяются бактериальные осложнения. И назначать антибиотики в таком случае должен только врач.Во-первых, если принимать антибиотики без назначения, можно, образно говоря, не угадать, не попасть по возбудителю, с которым ему предназначено сразиться: у каждого антибиотика своя мишень, свой спектр действия. Во-вторых, многие антибиотики могут неблагоприятно взаимодействовать с другими препаратами. Если бесконтрольно использовать антибиотики, можно вызвать серьезные нарушения собственной, родной микрофлоры.Антибиотиков очень много, и у каждого свой спектр «спецэффектов». Есть антибиотики с относительно нечастыми и нетяжелыми побочными эффектами (например, оспамокс или синтомицин и его аналоги), хотя при самолечении даже от безобидных антибиотиков вполне могут возникнуть аллергические реакции.У антибиотиков бывает еще и специфическая токсичность. Если неграмотно подойти к лечению, тетрациклин может быть опасен для печени и почек, левомицетин способен вызывать нарушения со стороны кроветворения. Некоторые антибиотики могут вызвать даже необратимую потерю слуха.Есть и еще одна причина, по которой нельзя принимать этот вид препаратов по собственной инициативе.Бесконтрольное применение антибиотиков вызывает появление разновидностей микроорганизмов, которые к ним нечувствительны, и потом в случае крайней необходимости будет очень трудно подобрать антибиотик, говорят врачи. Таким образом, люди по сути занимаются естественным отбором самых нечувствительных к антибиотику разновидностей микробов, и через несколько поколений на этого возбудителя антибиотик уже влиять не будет. Даже если препарат будет назначен по показаниям, он уже не сработает – микробы размножаются очень быстро, и устойчивость к антибиотикам тоже приобретают очень быстро.