АО "Харьковоблэнерго" выполнило реконструкцию распределительных сетей с. Бугаевка (Волчанского района).

Как сообщили в облэнерго, часть Волчанского района до сих пор не подключена к Единой газотранспортной системе Украины и, соответственно, получает природный газ с российской территории. Благодаря ремонту электрических сетей созданы условия для перехода селян с газового на электрическое отопление.Во время реконструкции переоснастили две трансформаторные электроподстанции с полной заменой воздушных линий электропередачи общей протяженностью около 12 км. Специалистами предприятия установлено 320 железобетонных опор и выполнен монтаж самонесущих изолированных проводов.