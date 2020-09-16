Гривна – в шаге от антирекорда. Национальная валюта дешевеет четвертую неделю подряд. Уже на этой неделе курс может впервые с марта превысить отметку в 28 гривен за доллар.

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 14 сентября курс гривны по отношению к доллару упал на семь копеек, а по отношению к евро – на десять копеек.Доллар на межбанке стоит почти 28 гривен за доллар. Это официальный курсовой минимум за пять с половиной месяцев.Плавная девальвация гривнв, которая началась в середине августа, продолжается четвертую неделю подряд. Тренд сохранится и в середине месяца: доллар, вероятно, превысит отметку в 28 гривен уже в ближайшие дни, прогнозируют опрошенные Liga.net банкиры.Еще месяц назад опрошенные финансисты прогнозировали, что этой осенью украинский межбанк будет ориентироваться скорее на курсовой диапазон 28–29 грн/долл., чем на 26-27 грн/долл., как было в июне и июле.Причина – рост спроса на доллар вместе с оживлением деловой активности осенью после сезона отпусков и общие ожидания банков и их клиентов, что гривна к концу года девальвирует (не в последнюю очередь этому способствовали заявления политиков).Пока бизнес так и не вернулся к докарантинным масштабам деятельности, но постепенный рост спроса на доллар в осенние месяцы будет усиливаться, говорят банкиры.Многое в этом смысле будет зависеть и от эпидемиологической ситуации в Украине и мире. Во время первого локдауна в марте 2020-го доллар за две недели подорожал с 24 до 28 грн/долл.Если жесткий карантин повторится, подобного обвала не будет, говорят эксперты: рынок привык к плохим сводкам о заболеваемости коронавирусом. Но в целом такие новости добавляют мрачных настроений участникам валютного рынка, что не идет на пользу гривне.На минувшей неделе Нацбанк пополнил резервы на 22,5 млн долл. – сравнительно слабый результат, но это указывает на две важные характеристики ситуации на межбанке. Во-первых, излишков валюты на рынке практически нет (спрос почти полностью покрывает предложение и часто превосходит его). Во-вторых, НБУ выходил на рынок даже несмотря на редкие моменты, когда у гривны была возможность укрепиться. Рынок читает такую тактику регулятора, как сигнал о том, что Нацбанк устраивает тренд на плавную девальвацию.