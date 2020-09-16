Несовершеннолетнюю девушку нашли на вокзале в Змиеве.

Как рассказали в главке, вечером 15 сентября в полицию поступило сообщение об исчезновении 16-летней девушки. По словам матери, ее дочь пошла в магазин за конфетами и не вернулась домой. Также женщина отметила, что знакомые видели девушку в Харькове.На поиски пропавшей был ориентирован личный состав отдела полиции. Через несколько часов поисков несовершеннолетнего обнаружили на автовокзале города Змиева.Девушка объяснила сотрудникам полиции, что не вернулась домой так как хотела погулять."Никаких событий криминального характера с ребенком не произошло", - уточняют правоохранители.