Злоумышленницей оказалась родственница пострадавшей женщины.

16 сентября в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи который рассказал, что за медицинской помощью обратилась пожилая женщина. 79-летняя пострадавшая объяснила, что телесные повреждения ей нанесла родственница.Прибывшие на место полицейские выяснили, что ночью в квартиру пенсионерки зашла 42-летняя родственница. Женщина открыла дверь своим ключом, нанесла бабушке телесные повреждения и забрала почти 1400 гривен.По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье за грабеж. Если вина женщины будет доказана в суде, ей грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.