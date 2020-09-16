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Ассортимент, который превзойдет все ожидания
В каталоге компании можно найти тысячи букетов, оригинальных цветочных композиций, цветы в корзине, цветы в коробке, а также подарочные наборы на любой вкус. Высококвалифицированные флористы Flowers.ua - это профессионалы с большой буквы, они создают настоящие шедевры, которым нет равных. Так, компания рада вам предложить букеты с импортными и местными растениями, в том числе: метровые розы, гладиолусы, нарциссы, астры, альстромерии, антуриумы, гортензии в самых невероятных сочетаниях и комбинациях. Кроме того, всегда в наличии есть широкий выбор живых растений в горшках, включая подокарпусы, пахиры, драцены и цитрусовые деревца. Среди ассортимента подарков стоит выделить гигантских плюшевых мишек, корзины свежих фруктов, корзины с деликатесами и напитками, а также подарочные наборы для детей с шоколадками, бисквитами и любимыми игрушками. Заказы принимаются круглосуточно.