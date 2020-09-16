Читайте астропрогнозы и радуйтесь жизни, несмотря ни на что.

Окружающие будут верить каждому вашему слову. Такой ситуацией грех не воспользоваться, но постарайтесь не переусердствовать. Завтра вы будете полны энтузиазма, но на редкость рассеяны.Прежде чем покупать то, что вы давно хотели купить, постарайтесь приложить некоторые усилия к тому, чтобы не переплатить. Завтра в вас откроется дар убеждения. Постарайтесь воспользоваться им.Вы можете прослыть большим оригиналом, причем усилий для этого почти не потребуется. Завтра вы не станете огорчаться по поводу плохих новостей, а сделаете все, чтобы появились хорошие.Вы будете чувствовать себя муравьем, которого рассматривают в микроскоп — успехи и неудачи могут стать достоянием общественности. Завтра может произойти нечто, о чем вы и думать не смели. Хотя непонятно, что это принесет.Над вашими шутками смеяться не будут. Однако это еще не повод для огорчения. Завтра лучше отстраниться от происходящего и ограничиться ролью наблюдателя. Заодно посмотрите, кто вставляет вам палки в колеса.Побудьте на людях, получите радость от общения с ближними. Завтра вы, возможно, почувствуете себя рабом планов, которые составляются с учетом одной лишь необходимости, а не желаний.Сейчас лучше не озвучивать планы на будущее. Все может измениться, к тому же окружающих они мало интересуют. Завтра, прежде чем искать новые возможности, хорошо бы исчерпать уже имеющиеся.Сейчас лучше помолчать. Пусть за вас говорят дела. Впрочем, ваши усилия, хоть и не останутся незамеченными, большого успеха не принесут. Завтра держите крепче свою «крышу» — есть вероятность, что ее снесет.Возможно, вам будет дан такой импульс, на котором вы сможете продержаться недели две-три. Постарайтесь не просадить заряд энергии и энтузиазма. Завтра представится некий шанс, который упускать не следует.Не стоит отступать от правил, даже если очень спешите. Впоследствии это может не очень хорошо аукнуться. Завтра оставьте речи тем, чей голос сильнее вашего. Кто хочет услышать, тот разберет и шепот.Посвятите немного времени друзьям. Кому-то из них, возможно, требуется ваша помощь, но сам он об этом не скажет. Завтра от вас будут ожидать инициативы. И если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется.Вы будете легко впадать в ярость и столь же быстро успокаиваться. Как бы эти приступы ни сыграли с вами дурную шутку. Завтра партнерские связи как делового, так и личного характера будут на этапе подъема.