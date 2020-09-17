Областная региональная политическая организация политической партии «Блок Светличной «Вместе!» официально определилась с кандидатурой от партии на должность городского головы Харькова. На местных выборах 25 октября 2020 партию будет представлять именно Игорь Черняк.

Игорь Черняк отмечает, что главный акцент его программы - развитие жилищно-коммунальной сферы, медицины и обеспечения социальных гарантий для населения.«Первое, это то, что город должен повернуться лицом к людям. И харьковчане должны получить поддержку и заботу со стороны городских властей. Второй важный момент - поддержка здравоохранения и медицины, потому что сегодня в условиях пандемии и вообще эта система в Харькове хронически недофинансируется, и мы считаем, что это должен быть приоритет городского совета номер один, ну и третий момент - это городская инфраструктура. Мы будем говорить о том, что Харьков требует новых дорог, транспортного сообщения, инвестиций в эту сферу и кардинальных изменений в сфере ЖКХ, чтобы харьковчане получали действительно качественные услуги, холодную воду, а горячая вода - была горячей, и чтобы зимой в квартирах было отопления, а не только фигурировала в отчетах чиновников», - рассказывает Черняк.Напомним, к команде Юлии Светличной присоединились многие известные харьковчан - среди них волонтеры, ведущие врачи, ученые и другие.«Я всегда с уважением отношусь к людям с активной позицией, которым небезразлично будущее Украины. Мы не строим команду из друзей, кумовьев, одноклассников или удобных людей. Для нас важны принципиальные специалисты, которые способны обеспечивать развитие страны, помогать людям и держать слово. Сегодняшняя крайне тяжелая экономическая и управленческая ситуация на Харьковщине требует создания общей платформы для объединения всех профессиональных и энергичных людей, всех, кто хочет и умеет эффективно работать, всех, кто имеет современное видение развития нашего города и области. Объединяем сильных! Вместе ради будущего Харьковщины», - подчеркнула Юлия Светличная.Подробности в сюжете Вечірніх Новин.