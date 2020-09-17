На поиски детей был направлен личный состав Люботинского отделения полиции.

16 сентября в 16:15 в полицию поступило сообщение от жительницы Песочина. Женщина заявила, что на связь не выходит ее 13-летний сын, который 15 сентября после школы пошел гулять со своим другом сверстником.Около 20:30 сын заявительницы позвонил своей сестре с просьбой предупредить мать, что с ним все хорошо, но домой он не вернется. Мобильные телефоны оба мальчика оставили дома.Ужина 16 сентября работники полиции нашли пропавших в поселке Подворки. Ребята объяснили, что им было стыдно перед родителями за то, что они прогуляли школу и решили гулять всю ночь.