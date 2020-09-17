События Ночью в Харькове водитель в неадекватном состоянии перегородил съезд с моста (видео) Вечерний Харьков 09:49 307 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА". Инцидент произошел на съезде с Кузинского моста на улицу Озерянскую. Читайте также В горсовете Харькова рассказали о состоянии здоровья Кернеса (видео) Убийственная некомпетентность. Таких цифр не было еще никогда: Игорь Черняк об антирекорде COVID-19 в Харьковской области Стали известны подробности состояния бойцов, получивших ранение на фронте (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В горсовете Харькова рассказали о состоянии здоровья Кернеса (видео) События 12:15 Лента новостей В горсовете Харькова рассказали о состоянии здоровья Кернеса (видео) 12:15 Убийственная некомпетентность. Таких цифр не было еще никогда: Игорь Черняк об антирекорде COVID-19 в Харьковской области 12:01 Стали известны подробности состояния бойцов, получивших ранение на фронте (видео) 11:32 За сопротивление полиции двум подросткам грозит срок (видео) 11:16 В Харьковской области накрыли подпольное производство топлива 10:57 Появилось видео из самолета, который транспортировал Кернеса в Германию 10:34 Подстрелили лося и сняли с него шкуру: в Харьковской области полиция разыскивает браконьеров 10:11