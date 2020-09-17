Об этом сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА".

Инцидент произошел на съезде с Кузинского моста на улицу Озерянскую.


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