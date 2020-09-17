16 сентября на территории Харьковской области произошло 32 пожара в природных экосистемах на общей площади около 16 гектар.

В пресс-службе ГСЧС рассказали, что одном из случаев огонь от горящей травы стремительно распространялся в сторону хвойного лесного массива и угрожал большим лесным пожаром."Инцидент произошел в Боровском районе Харьковщины возле села Богуславка. Там горела сухая трава, кустарники и камыш на площади 1,5 гектара.На помощь лесникам в борьбе с опасностью были направлены четыре оперативных подразделения пожарных с Боровского и Купянского районов области. Также с огнем боролись три автоцистерны и трактор с плугом, которые принадлежат лесхозу", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.Окончательно потушить возгорание спасателям удалось лишь спустя четыре часа после вызова.