Шкуру животного обнаружил харьковчанин, который сразу сообщил правоохранителям о возможном факте незаконной охоты на животное.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, вечером 16 сентября в Изюмское отделение полиции поступило сообщение от жителя Харькова, который заявил, что в посадке на 646 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский обнаружил шкуру убитого лося.Прибывшие на место полицейские изучили место предполагаемого преступления и собрали вещественные доказательства."По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 248 (незаконная охота) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до 3 лет. Полиция принимает меры по выявлению лиц, причастных к указанному уголовному преступлению", - сообщили в Главном управлении национальной полиции области.