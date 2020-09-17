Организаторы незаконного бизнеса использовали сырье из России.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе расследования правоохранители установили, что на территории села Русская Лозовая функционирует подпольный цех по производству бензина и дизельного топлива, которое в дальнейшем, вероятно, реализовывалось физическим и юридическим лицам.В ходе обысков, проведенных 15 и 16 сентября, правоохранители обнаружили различные виды горючего, сырье производства Российской Федерации общим объемом около 100 тысяч литров, а также оборудование для изготовления бензина и дизтоплива."Изъятые образцы топлива направлены на экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства уголовного преступления и лица, причастные к его совершению", - рассказали в ведомстве.