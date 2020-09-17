Виновники конфликта на проспекте Тракторостроителей могут попасть за решетку.

Согласно информации областной прокуратуры, 15 сентября сотрудники полиции охраны получили вызов о том, что на охраняемом объекте по проспекту Тракторостроителей происходит драка."На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили 17-летнего и 18-летнего парней в неадекватном и агрессивном состоянии. Указанные молодые люди, осознав, что перед ними находятся представители правоохранительных органов, начали выражаться в адрес полицейских нецензурной бранью, сопротивляться и наносить им телесные повреждения", - рассказали в ведомстве.Сейчас подросткам сообщили о подозрении по статье за умышленное причинение работнику правоохранительных органов побоев и легких телесных повреждений. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же самый срок.