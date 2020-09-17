Согласно данным СНБО, в области зафиксирован антирекорд - 483 новых случая инфекции за сутки.

Как сообщает система мониторинга СНБО Украины, Харьковская область стала лидером по количеству лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Согласно опубликованной информации, COVID-19 выявили у 483 людей, что практически в 10 раз превышает количество выздоровевших.Комментируя ситуацию, Игорь Черняк подчеркнул, что подобные показатели идут вразрез с заявлениями властей о том, что регион готов победить инфекцию."Таких цифр не было еще никогда. Никогда и ни в одном регионе Украины, если мне не изменяет память.Как там поживают все возможные штабы, интересно? А как отчеты, в которых все всё победили и ко всему готовы еще с февраля?Ах, да.У нас тут эпидемия в разгаре. Но начальника облздрава - нет. И зам главы ХОГА по медицине - тоже нет.Видимо, еще не время!Вот когда до тысячи в день дойдёт, то тогда может быть... и то не факт! Тот случай, когда фраза «убийственная некомпетентность» перестаёт быть просто фигурой речи!", - написал Черняк.