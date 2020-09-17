Об этом сообщает харьковский телеграм-канал ВЕХА.

«Геннадия Кернеса направили в Германию на лечение. Во вторник его состояние ухудшилось, но он в сознании. Ухудшение связывают с давним ранением. По словам Юрия Сидоренко сейчас его жизни ничего не угрожает. В какой клинике он будет лечиться, не говорят. Сейчас состояние стабильно тяжёлое»,- сказано в комментарии к выложенному видео.«Геннадий Кернес не хотел покидать Украину, но родственники настояли на лечении за рубежом. Информацию об инсульте Директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко опроверг. Вместе с Кернесом находятся родственники, кто именно не сообщается. Каким образом будут лечить мэра Харькова, пока решают немецкие врачи»,- сообщает телеграм-канал.