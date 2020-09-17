Решение о закрытии школ, детских садов и ограничении работы транспорта в красной зоне будут принимать совместным решением государственной и региональной комиссий.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала 1+1, комментируя новые правила карантина в Украине.По его словам, Кабмин убрал обязательное закрытие школ и детских садов в красной зоне.— В зеленой, желтой и оранжевой зонах карантина, если 50 процентов классов в конкретной школе пошли на самоизоляцию, то закрывается весь учебное заведение, — отметил он.Степанов подчеркнул, что работа транспорта также будет регулироваться общим решением государственной и региональной комиссий. Жестких ограничений в красной зоне по перевозкам пассажиров не будет.В то же время, Степанов уточнил, что новые правила зонирования страны не повлияют на увеличение или уменьшение количества регионов в той или иной зоне, ведь сами критерии разделения не изменились.— Есть загруженность коек. Если в регионе заполненность более 75% пять дней подряд, то он переходит к оранжевому уровню. Это будет касаться всей области. Изменили также критерий по количеству новых больных. Раньше у нас был четкий показатель, когда происходит переход. Сейчас это будет происходить на уровне города или районов. Если уровень заболеваемости коронавирусом в пять раз превышает средний по Украине в течение 14 дней, то населенный пункт переходит к красной зоне, — резюмировал глава Минздрава.16 сентября Кабмин изменил подходы к разделению регионов на карантинные зоны.По состоянию на 17 сентября в Украине коронавирусом заболело 166 244 человек, из них 73 913 выздоровели, летальных исходов — 3400. За минувшие сутки был зафиксирован новый антирекорд — боле 3500 случаев заражения COVID-19.