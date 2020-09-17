Мэр Харькова Геннадий Кернес доставлен в немецкую клинику Шарите.

Об этом сообщил его друг и бизнесмен Павел Фукс.«Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику Шарите. Состояние тяжелое, но он в сознании — обменялись парой слов с ним по видеосвязи», — написал бизнесмен в Telegram.По данным СМИ, поздно вечером 16 сентября самолет с Геннадием Кернесом вылетел из аэропорта Харькова в Берлин. Также сообщалось, что его доставили в одну из больниц Германии для проведения сложной операции.15 сентября в Харьковском горсовете официально подтвердили, что Геннадий Кернес заразился коронавирусом. Его госпитализировали 10 сентября из-за двустороннего воспаления легких.В последний раз Кернеса видели на публике 23 августа — на день города. Источники сообщили, что он заболел в первых числах сентября.В мэрии Харькова пока никак не отреагировали на сообщения, что Кернеса вывезли на лечение в Германию.