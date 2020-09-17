Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об электронных трудовых книжках. Как будет происходить оцифровка трудового опыта украинцев, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Документ предусматривает пятилетний переходный период использования как бумажного, так и электронного варианта книжки. За это время данные украинцев должны быть перенесены в Единый государственный реестр.Оцифровать информацию о трудовом стаже можно будет самостоятельно или с помощью работодателя. Отсканированные копии бумажной книжки и сопутствующих справок нужно будет внести в реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо иметь электронную цифровую подпись.После введения электронных трудовых бумажные книжки останутся, но предприятия больше не обязаны будут их хранить. Если сотрудник захочет, он сможет забрать документ домой, а работодатель будет обязан его заполнять по требованию. При этом все трудовые данные будут дублироваться онлайн.Благодаря электронному трудовому учету пенсии будут назначать автоматически, без личного визита в Пенсионный фонд. Не придется собирать справки, доказывать и подтверждать стаж. Авторы закона говорят, если с автоматическим назначением пенсии возникнут какие-то проблемы – все будет решаться в индивидуальном порядке.Многие эксперты соглашаются, что трудовые книжки нужно было отменить уже давно. Действующие подходы к трудовому учету были сформированы еще в 60-70-х годах прошлого века и не отвечают реалиям. Главными преимуществами электронной трудовой книжки является уменьшение бумажной волокиты и упрощение доступа к информации.Среди рисков электронного трудового учета эксперты называют человеческий фактор. При внесении данных в систему возможные ошибки: неправильная фамилия или название компании, неучтенный трудовой стаж. Специалисты по трудоустройству советуют сразу проверять корректность записей в электронной трудовой.