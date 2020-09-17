Коммунальная организация "Харьковский зоологический парк" потратит 488 012 184 гривен на строительство нового океанариума.

Информация об этом в среду, 16 сентября, появилась на сайте публичных закупок Prozorro.В тендерной документации говорится, что участок строительства океанариума геометрически расположен в центральной части зоопарка. Проект предусматривает снос старого здания аквариума и строительство нового здания океанариума с пристроенным к нему зданием инженерного обеспечения. Также планируется построить подъезды и подходы к зданию и благоустроить окружающую территорию.Вход в здание океанариума будет осуществляться по пандусу криволинейного очертания. Просмотр экспозиции будет начинаться со второго этажа, где размещен вестибюль с круглым аквариумом медуз и аквариумом "Групер".Гардероб будет механическим и располагаться на двух уровнях, чтобы избежать пересечения входящих и выходящих посетителей.Основной маршрут движения посетителя будет проходить по пандусу и опускаться на уровень первого этажа. Сам пандус будет иметь плоские участки для комфортного просмотра объектов экспозиции.Сами эти объекты будут тематически компактно сгруппированы, каждая их группа будет представлять свою географическую зону.На отметке +2,880 будет располагаться зона "На далекой Амазонке", на отметке +2,080 – "Суровые моря", на отметке +1,595 будет осьминог. Залы экспозиции будут "нанизаны" на линию пандуса и подчиняться единой ритмичной последовательности.На нижнем уровне посетители окажутся в зонах "Рыбы коралловых рифов" и "Тропические моря". Далее по маршруту они окажутся в туннеле главного морского аквариума, где представлены обитатели Индийского океана. Вокруг аквариума будет дополнительный обход.На выходе из экспозиции посетитель попадет в информационно-выставочную зону. В той же части строения расположатся административные помещения и вестибюль.Тендерные предложения будут приниматься до 18 октября включительно. Само строительство будет длиться 17 месяцев.