В связи с вторжением арктического воздуха днем 18 сентября, а также в течение 19–21 сентября в Украине ожидается ощутимое снижение температуры воздуха, сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Синоптики прогнозируют 19–21 сентября ночью +3–8°С, 20–21 сентября ночью – заморозки поверхности почвы, местами в воздухе от -3°С до 0°С. Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра до 15–20 м/с (первый уровень опасности – желтый).23–24 сентября начнется постепенное повышение температуры.