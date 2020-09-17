17 сентября добровольцам из Песочинской и Роганской ОТГ вручили удостоверение о завершении курса обучения по специальности "пожарный - спасатель".

Обучение проходило в рамках Программы "U-LEAD с Европой" при поддержке Ассоциации добровольных пожарных команд Республики Польша.По информации начальника ГСЧС Украины в Харьковской области Александра Волобуева, начиная с мая 2020 года, 24 сотрудника МПО Песочинской и Роганской ОТГ, которые стали первыми добровольцами на Харьковщине, прошли курс обучения и получили рабочую специальность "пожарный - спасатель".- Уверен, что вы правильно будете применять знания и навыки в своей практической работе. Я благодарен вам за ваше желание оказывать помощь людям, территориям при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Бывают такие ситуации, когда одна пара рук окажет помощь, а вас - 24 спасателя, - сказал Александр Волобуев.