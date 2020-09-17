Уязвимые группы населения необходимо защитить от Covid-19 до появления вакцины, а всем остальным нужно переболеть – такова позиция известного врача-иммунолога Андрея Волянского. Когда же харьковчан начнут прививать от коронавируса?

Пока дойдет очередь...

Чтобы потери были минимальными

Хочешь не хочешь, а придется

Боязно, но нужно

Гонка за создание вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 идет полным ходом. В ней участвуют не менее 35 лабораторий по всему миру. На данный момент различные фазы испытаний проходят более 170 вакцин-кандидатов.– Мы прекрасно понимаем, что Украина в ближайшее время вакцину не получит, ее можно ожидать в 2021 году, когда будут привиты все развитые страны. А наше место за прививками – в конце очереди, – замечает харьковский врач-иммунолог кандидат медицинских наук Андрей Волянский.Однако в такой ситуации, по словам иммунолога, имеется и большой плюс. Дело в том, что скорость, с которой лаборатории в разных странах разрабатывают вакцину против коронавируса, вызывает сомнения в безопасности будущего препарата.– К тому времени как до нас дойдет очередь, мир уже увидит побочные эффекты разных вакцин и их эффективность, потому что сегодня – это кот в мешке. Мы не знает их эффективности, ни их негативных сторон, – говорит специалист.При этом врач-иммунолог все равно выступает за вакцинацию от коронавирусной инфекции.– Очень высокая летальность в группах риска, и их нужно защитить. Прежде всего это люди – и дети, и взрослые – с хроническими заболеваниями, особенно с наслоением нескольких хронических заболеваний. Также речь идет о старшем поколении – людях, которым более 65 лет. Летальность в таких группах приближается к 10%. Конечно же, их нужно уберечь, защитить до начала вакцинации – до следующего года, – поясняет врач.По мнению Андрея Волянского, в Украине карантин «адаптивен не в ту сторону».– Адаптивность должна выражаться в том, чтобы защищать уязвимых, а всем остальным дать возможность переболеть. Мы говорим о второй волне Covid-19, а на самом деле топчемся у берега. В связи с жестким карантином мы не вошли еще даже в первую волну. А ее следует пройти – это неизбежность. А чтобы потери были минимальными, нужно защитить группы риска и сохранить им жизнь до начала вакцинации в следующем году, – уверен Андрей Волянский.Мы поинтересовались у харьковчан, будут ли они прививаться, если вакцина против Covid-19 все-таки появится в следующем году в Украине?– Скорее всего, если не переболею сама, прививаться придется, потому что я работаю в детском учреждении, – размышляет воспитательница детского сада Наталья. – Думаю, что будут выделены определенные группы, которых будут вакцинировать в обязательном порядке – медики, учителя, работники детского сада, полиция, возможно, социальные работники и т.д. Так что хочешь не хочешь, а вакцинироваться придется.– Даже не знаю, что вам ответить. С одной стороны, я не отношусь к антивакцинаторам, но честно говоря, прививка именно от коронавируса меня смущает. Кто знает, как эта вакцина, а по сути – искусственно занесенная частичка вируса, скажется на моем организме через несколько лет? Я слышала предположения, что Covid-19 может оказывать негативное влияние на репродуктивную систему. А каковы будут последствия вакцинации? Я пока в растерянности, – признается банковский служащий Маргарита.– Правду сказать, я вообще не понимаю, кому нужно прививаться, а кому нет. Допустим, человек уже переболел Covid-19. Нужно ли ему вакцинироваться? Казалось бы, нет. Но с другой стороны, говорят, что антитела у переболевших исчезают через три месяца, а то и раньше. Как бы не пришлось всех поголовно тестировать, чтобы определить наличие антител. Если они есть, значит прививаться не надо, а если есть – тогда имеет смысл. Или вообще всех поголовно начнут вакцинировать: болел или не болел – без разницы? И за чей счет все это будет делаться? В общем, вопросов больше, чем ответов, – разводит руками офисный работник Анжела. – При полном хаосе, который творится в нашей стране буквально во всем, боюсь представить, какой кавардак начнется с этой вакцинацией.– Вы знаете, лет десять назад мне сделали прививку от гриппа, которая дала осложнение в виде энцефалопатии. Я тогда три месяца провела на больничном, а потом еще три месяца приходила в себя. Так что прививки от коронавируса я теперь опасаюсь. Но все же, наверное, склоняюсь к тому, что вакцинируюсь. Я в группе риска – сахарный диабет, гипертония. Надеюсь, что хуже не будет, – пожимает плечами домохозяйка Анна Вадимовна.