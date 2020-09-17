В Харькове во время проверки перевозчиков за утро 16 сентября обнаружили четырех нарушителей.

Об этом сообщает Суспильне.Правоохранители составили пять постановлений за неудовлетворительное техническое состояние маршрутных автобусов и четыре акта из-за отсутствия разрешительных документов на перевозку.- В транспортных средствах отсутствует документ, который дает право обслуживать данный маршрут. Водители даже ездят без прав, а где есть права - без соответствующей категории, дающей право перевозить вообще пассажиров, - отметил начальник облуправления "Укртрансбезопасности" Александр Гринюк.По его словам, они будут ставить вопрос мэру, транспортному управлению, профильным заместителям - как они допускают, что такие перевозчики и такие автобусы работают в Харькове.