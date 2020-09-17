Авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на зимние направления из международного аэропорта Харьков – в Прагу, Париж и Дубай.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, 1 октября запустятся рейсы в Прагу. Вылеты будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам, воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 1692 гривен в одну сторону без багажа.25 октября возобновятся перелеты в Париж. Самолеты будут отправляться во французскую столицу дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов – от 1912 гривен в одну сторону.28 октября после долгого перерыва возобновятся рейсы в Дубай. Они будут выполняться два раза в неделю – по средам и субботам. Стоимость билетов – от 4206 гривен.В аэропорту отмечают, что все рейсы будут выполняться с соблюдением норм предупреждения Covid-19 и просят перед посещением аэропорта ознакомиться с правилами безопасных и комфортных перелетов. Также перед планированием путешествия рекомендуется изучить требования страны, в которую вы направляетесь. Полную информацию предоставляют посольства и консульства стран.