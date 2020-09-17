Перманентно худеющий человек со временем становится немного похож на параноика, которому кажется, что кругом одни враги и заговоры. Чтобы обеспечить, как ему кажется, собственную безопасность, он максимально ограничивает круг общения с продуктами, постоянно раздумывает над наиболее удобоваримыми их комбинациями и старательно игнорирует любые гастрономические желания, если они кажутся нездоровыми.А ведь еще дедушка Фрейд утверждал, что подавленные желания ведут к возникновению внутреннего конфликта, который не дает человеку получать от жизни удовольствие.
Не нужно вычеркивать из меню быструю еду
Естественно, первыми в разряд врагов у сознательного «похудента» попадают все разновидности фастфуда. Оно и понятно – полезного в классической «быстрой еде» практически нет, а вреда – лишних калорий, усилителей вкуса, канцерогенов и т.д. – она несет в себе немало. Но ведь как иногда хочется нарушить правила…
Что ж, в том, чтобы полакомиться хот-догом или шаурмой и при этом не нанести организму удар под дых, нет ничего невозможного. Для этого достаточно всего лишь заменить вражеские ингредиенты на более дружественные или хотя бы нейтральные.
Хот-дог можно приготовить и без «собаки»
Популярная вот уже почти полтора века булка с сосиской и соусом из смеси горчицы, майонеза и кетчупа, хоть и аппетитно пахнет, способна за одну встречу свести на нет диетные старания нескольких дней. И даже вложенные в эту конструкцию особо сознательными продавцами овощи – например, салаты из помидоров, капусты или моркови – ситуацию не спасут.
Однако если пойти чуть дальше и заменить все составляющие на близкие им, но безопасные и диетические, то можно получить не только безвредный, но даже полезный продукт. Так, вместо обычной булки можно использовать цельнозерновую или хлеб с отрубями, которые скорее помогают похудеть, чем наоборот. С ролью сосиски вполне может справиться кусочек отварной (запеченной в фольге) говядины или куриной грудки. Магазинные кетчуп и майонез, в которых содержится много сахара, крахмала, жиров, консервантов и эмульгаторов, стоит заменить либо соусами, сделанными собственноручно, либо помидорами и облегченным йогуртом или обезжиренной сметаной со специями. Ну и последний штрих – чем больше зелени и овощей уютно устроятся внутри булочки, тем быстрее и полезнее будет насыщение.
Красная рыба спасет гамбургеры и чизбургеры
Аналогично можно поступить и с гамбургером или чизбургером. Белой булке предпочитаем цельнозерновую или с отрубями, ветчине или котлете – кусочек говядины, курятины или филе красной рыбы, жирному сыру – моцареллу или ольтермани, добавляем побольше овощей, зелени и пару листьев салата – и вуаля! Таким вполне полезным бутербродом можно не только полакомиться самой, но и накормить детей.
Как обезвредить картошку-фри
Сложно сказать, есть ли на планете Земля человек, который не любит картошку-фри. При этом трудно придумать блюдо, которое было бы вреднее. Море растительного масла, крахмал и огромное количество соли озадачат даже самый здоровый организм.
Но если порезанный соломкой или просто располовиненный картофель запечь в духовке, предварительно посыпав карри, смесью паприки, укропом и небольшим количеством соли, то его можно есть, не переживая ни о здоровье, ни о незапланированных сотнях калорий.
Мексиканский тако и шаурма не ударят по фигуре
Пожалуй, одним из самых безвредных представителей фастфуда является мексиканский тако. При этом в нем даже заменять почти ничего не надо. Итак, берем тортильи – лепешки из кукурузной муки толщиной около 2 мм (если нет в продаже и лень приготовить самостоятельно, можно заменить обыкновенным тонким лавашем), подсушиваем их в духовке или микроволновке, попутно придавая форму незалепленного чебурека, и нагружаем начинкой. Сначала – нежирный фарш, протушенный с луком, помидорами, сладким перцем и специями. Потом – нарубленную зелень и листья салата или капусты. Сверху – нарезанные кружочками помидоры и оливки. При желании можно посыпать нежирным сыром. Отправляем на минутку в микроволновку – и по-настоящему полезный фастфуд готов.
Таким же образом можно поступить и с классической шаурмой. Завернув в половинку тонкого лаваша отварную или запеченную куриную грудку или постную говядину, щедро добавив сырые овощи и зелень по вкусу, а потом, слегка полив обезжиренным йогуртом со специями и горчицей, можно получить любимое блюдо без лишних калорий, жиров и прочих вредных элементов.