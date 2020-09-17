Перманентно худеющий человек со временем становится немного похож на параноика, которому кажется, что кругом одни враги и заговоры. Чтобы обеспечить, как ему кажется, собственную безопасность, он максимально ограничивает круг общения с продуктами, постоянно раздумывает над наиболее удобоваримыми их комбинациями и старательно игнорирует любые гастрономические желания, если они кажутся нездоровыми.

Не нужно вычеркивать из меню быструю еду

Хот-дог можно приготовить и без «собаки»

Красная рыба спасет гамбургеры и чизбургеры

Как обезвредить картошку-фри

Мексиканский тако и шаурма не ударят по фигуре

А ведь еще дедушка Фрейд утверждал, что подавленные желания ведут к возникновению внутреннего конфликта, который не дает человеку получать от жизни удовольствие.Естественно, первыми в разряд врагов у сознательного «похудента» попадают все разновидности фастфуда. Оно и понятно – полезного в классической «быстрой еде» практически нет, а вреда – лишних калорий, усилителей вкуса, канцерогенов и т.д. – она несет в себе немало. Но ведь как иногда хочется нарушить правила…Что ж, в том, чтобы полакомиться хот-догом или шаурмой и при этом не нанести организму удар под дых, нет ничего невозможного. Для этого достаточно всего лишь заменить вражеские ингредиенты на более дружественные или хотя бы нейтральные.Популярная вот уже почти полтора века булка с сосиской и соусом из смеси горчицы, майонеза и кетчупа, хоть и аппетитно пахнет, способна за одну встречу свести на нет диетные старания нескольких дней. И даже вложенные в эту конструкцию особо сознательными продавцами овощи – например, салаты из помидоров, капусты или моркови – ситуацию не спасут.Однако если пойти чуть дальше и заменить все составляющие на близкие им, но безопасные и диетические, то можно получить не только безвредный, но даже полезный продукт. Так, вместо обычной булки можно использовать цельнозерновую или хлеб с отрубями, которые скорее помогают похудеть, чем наоборот. С ролью сосиски вполне может справиться кусочек отварной (запеченной в фольге) говядины или куриной грудки. Магазинные кетчуп и майонез, в которых содержится много сахара, крахмала, жиров, консервантов и эмульгаторов, стоит заменить либо соусами, сделанными собственноручно, либо помидорами и облегченным йогуртом или обезжиренной сметаной со специями. Ну и последний штрих – чем больше зелени и овощей уютно устроятся внутри булочки, тем быстрее и полезнее будет насыщение.Аналогично можно поступить и с гамбургером или чизбургером. Белой булке предпочитаем цельнозерновую или с отрубями, ветчине или котлете – кусочек говядины, курятины или филе красной рыбы, жирному сыру – моцареллу или ольтермани, добавляем побольше овощей, зелени и пару листьев салата – и вуаля! Таким вполне полезным бутербродом можно не только полакомиться самой, но и накормить детей.Сложно сказать, есть ли на планете Земля человек, который не любит картошку-фри. При этом трудно придумать блюдо, которое было бы вреднее. Море растительного масла, крахмал и огромное количество соли озадачат даже самый здоровый организм.Но если порезанный соломкой или просто располовиненный картофель запечь в духовке, предварительно посыпав карри, смесью паприки, укропом и небольшим количеством соли, то его можно есть, не переживая ни о здоровье, ни о незапланированных сотнях калорий.Пожалуй, одним из самых безвредных представителей фастфуда является мексиканский тако. При этом в нем даже заменять почти ничего не надо. Итак, берем тортильи – лепешки из кукурузной муки толщиной около 2 мм (если нет в продаже и лень приготовить самостоятельно, можно заменить обыкновенным тонким лавашем), подсушиваем их в духовке или микроволновке, попутно придавая форму незалепленного чебурека, и нагружаем начинкой. Сначала – нежирный фарш, протушенный с луком, помидорами, сладким перцем и специями. Потом – нарубленную зелень и листья салата или капусты. Сверху – нарезанные кружочками помидоры и оливки. При желании можно посыпать нежирным сыром. Отправляем на минутку в микроволновку – и по-настоящему полезный фастфуд готов.Таким же образом можно поступить и с классической шаурмой. Завернув в половинку тонкого лаваша отварную или запеченную куриную грудку или постную говядину, щедро добавив сырые овощи и зелень по вкусу, а потом, слегка полив обезжиренным йогуртом со специями и горчицей, можно получить любимое блюдо без лишних калорий, жиров и прочих вредных элементов.