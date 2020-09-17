Безвизовый режим и очередной транш помощи Украине находятся под угрозой из-за попыток украинских властей поставить "своего" руководителя САП.

Об этом 17 сентября заявила евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон на своей странице в Twitter.По ее словам, украинская власть проталкивает своих кандидатов на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.Крамон отметила, что власти Украины продвигают кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности."Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и последующий транш помощи в размере 1,5 млрд евро", - написала она, подчеркнув, что это так не обойдется.