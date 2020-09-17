АО "Укрзалізниця" с 25 сентября восстанавливает курсирование дневного экспресса Интерсити+ №723/724 Харьков – Киев.

Об этом сообщает пресс-служба компании.Поезд Hyundai будет курсировать ежедневно и останавливаться на станциях Полтава-Киевская, Миргород и Дарница. Отправление поезда №723 из Харькова – в 13:11, приезд в Киев – в 17:11. Поезд №724 будет отправляться из Киева – в 17:25, прибывать в Харьков – в 18:10.Таким образом, всего между Харьковом и Киевом будут курсировать три экспресса, сейчас уже курсируют два – утренний и вечерний.Стоимость билета в первом классе – 988 гривен, во втором – 319,77 гривны.При этом в связи с плановыми путевыми работами в период с 15 по 23 октября вместо поезда 723/724 будет курсировать поезд 719/720 Харьков – Киев. Из Харькова он будет отправляться 15, 16, 17, 19, 23 и 24 октября, из Киева – 15, 16, 18, 22 и 23 октября. После завершения ремонтных работ поезд Интерсити+ №723/724 Харьков – Киев продолжит курсирование.