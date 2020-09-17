В Лозовой отметили годовщину местной спортивной школы. На торжествах побывала народный депутат Украины Юлия Светличная, которая в своем время внесла немалый вклад в развитие спорта Лозовского района.Детско-юношеской спортивной школе «Юность» исполнилось 55 лет. Сотрудников и воспитанников заведения приехала поздравить народный депутат Юлия Светличная.
– Чрезвычайный праздник! И я рада быть здесь, вместе с вами, в Лозовой. Думаю, нам удалось немало сделать для укрепления спорта. У нас обязательно все получится! Успехов, здоровья и уверенной спортивной судьбы, – обратилась к лозовчанам Юлия Светличная.
На днях в спортшколе прошли масштабные для Лозовой соревнования. Это стало возможным благодаря обновлению, которое состоялось два года назад при поддержке Юлии Светличной. Современный бассейн площадью 500 квадратных метров открыли здесь в 2018 году. До этого на протяжении пяти лет детям вообще негде было плавать.
– Если бы не Юлия Светличная, пожалуй, не было бы ни таких изменений, которые мы видим сегодня, ни такого праздника, – отметил лозовский городской голова Сергей Зеленский.
Сейчас в школе занимается большое количество детей, которые прославляют не только Лозовую, но и всю область.
– Мы активно развиваем семь видов спорта, – сообщила заместитель директора ДЮСШ «Юность» Елена Стародубцева. – Это легкая атлетика, плавание, борьба, футбол, настольный теннис, черлидинг. Работают и молодые тренеры, и с опытом. В этом году у нас 500 учеников.
Отремонтировать спортивную школу удалось благодаря активному участию в решении вопроса тогдашнего губернатора Юлии Светличной, а теперь она посетила лозовчан уже в качестве народного депутата и почетной гостьи.
– Спорт на Лозовщине развивается. Этому способствует и новенький бассейн, которого очень долго ждали, и спортивные футбольные поля, и в целом ремонт детско-юношеской спортивной школы. Считаю, что именно такие положительные изменения дают возможность детям развиваться и в будущем пополнять плеяду выдающихся спортсменов, – подчеркнула Юлия Светличная.
Не обошлось и без подарков – по случаю 55-летия ДЮСШ народная избранница подарила школе спортивный инвентарь и средства связи.