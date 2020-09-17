В Лозовой отметили годовщину местной спортивной школы. На торжествах побывала народный депутат Украины Юлия Светличная, которая в своем время внесла немалый вклад в развитие спорта Лозовского района.

Детско-юношеской спортивной школе «Юность» исполнилось 55 лет. Сотрудников и воспитанников заведения приехала поздравить народный депутат Юлия Светличная.– Чрезвычайный праздник! И я рада быть здесь, вместе с вами, в Лозовой. Думаю, нам удалось немало сделать для укрепления спорта. У нас обязательно все получится! Успехов, здоровья и уверенной спортивной судьбы, – обратилась к лозовчанам Юлия Светличная.На днях в спортшколе прошли масштабные для Лозовой соревнования. Это стало возможным благодаря обновлению, которое состоялось два года назад при поддержке Юлии Светличной. Современный бассейн площадью 500 квадратных метров открыли здесь в 2018 году. До этого на протяжении пяти лет детям вообще негде было плавать.– Если бы не Юлия Светличная, пожалуй, не было бы ни таких изменений, которые мы видим сегодня, ни такого праздника, – отметил лозовский городской голова Сергей Зеленский.Сейчас в школе занимается большое количество детей, которые прославляют не только Лозовую, но и всю область.– Мы активно развиваем семь видов спорта, – сообщила заместитель директора ДЮСШ «Юность» Елена Стародубцева. – Это легкая атлетика, плавание, борьба, футбол, настольный теннис, черлидинг. Работают и молодые тренеры, и с опытом. В этом году у нас 500 учеников.Отремонтировать спортивную школу удалось благодаря активному участию в решении вопроса тогдашнего губернатора Юлии Светличной, а теперь она посетила лозовчан уже в качестве народного депутата и почетной гостьи.– Спорт на Лозовщине развивается. Этому способствует и новенький бассейн, которого очень долго ждали, и спортивные футбольные поля, и в целом ремонт детско-юношеской спортивной школы. Считаю, что именно такие положительные изменения дают возможность детям развиваться и в будущем пополнять плеяду выдающихся спортсменов, – подчеркнула Юлия Светличная.Не обошлось и без подарков – по случаю 55-летия ДЮСШ народная избранница подарила школе спортивный инвентарь и средства связи.