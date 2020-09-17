Чаще всего украинцы трудятся на одном месте не менее пяти лет, а около 3% вообще никогда не меняли работу. При этом большинство работодателей не любят кандидатов, часто меняющих место работы. Таковы результаты опроса.

Опрос, проведенный специалистами рекрутинговой компании grc.ua, показал, самый популярный срок работы на одном месте – не менее пяти лет. Такой ответ дали 40% респондентов. Среди них часто встречались соискатели в возрасте от 31 до 40 лет (39%) и от 41 до 50 лет (37%).Каждый третий опрошенный (37%) задерживается у одного работодателя на срок от двух до четырех лет. Раз в год меняют работу 17% опрошенных, а раз в полгода – лишь 3% опрошенных (половина из них – в возрасте от 24 до 30 лет). 3% респондентов вообще никогда не меняли работу80% работодателей в ходе опроса сообщили, что могут отказать в трудоустройстве соискателю, часто меняющему работу, даже если человек подходит по другим параметрам.В число профессиональных сфер, представители которых задерживаются на одном месте работы не менее пяти лет, входят: юриспруденция, консультирование, топ-менеджмент, наука и образование, производство, маркетинг, бухгалтерия, управление персоналом, административный персонал, IT и телеком.Чаще всего причиной поиска новой работы является низкая зарплата, ощущение застоя на текущем рабочем месте, отсутствие удовольствия от работы.Опрос показал, что у 35% на поиск новой работы уходит месяц или даже меньше. Еще чуть более четверти (27%) респондентов сообщили, что у них это заняло от одного до двух месяцев. 17% опрошенных искали работу до полугода, а каждый десятый – от шести месяцев до года и даже более.На продолжительность поиска работы влияют опыт и навыки (как профильные, так и навыки самопрезентации) специалиста, а также время года и общая экономическая ситуация, отметили в grc.