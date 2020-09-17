События В Харьковском театре имени Пушкина открылся новый сезон (видео) Вечерний Харьков 20:30 146 В театре Пушкина открыли сезон премьерой спектакля «Вишневый сад». Подробности в сюжете телеканала «р1» Читайте также Журналисты побывали у подножья известной харьковской «крыши мира» Индекс заболеваемости COVID-19 в Харьковской области почти в четыре раза превышает допустимую норму Пострадавшим от масштабного пожара жителям поселка Горобьевка полностью восстановили документы БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Журналисты побывали у подножья известной харьковской «крыши мира» События 21:14 Лента новостей Журналисты побывали у подножья известной харьковской «крыши мира» 21:14 В Харьковском театре имени Пушкина открылся новый сезон (видео) 20:30 Индекс заболеваемости COVID-19 в Харьковской области почти в четыре раза превышает допустимую норму 20:00 Пострадавшим от масштабного пожара жителям поселка Горобьевка полностью восстановили документы 19:30 Как часто украинцы меняют работу 19:12 Участок Полтавского Шляха закрыли до конца осени 18:55 Почти 200 жителей поселка в Харьковской области на сутки остались без газоснабжения 18:52