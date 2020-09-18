Об этом сообщает КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пр. Победы, 59, ул. Старицкого, 28, 30, 32, пр. Науки (Ленина), 29 до 20:00 18.09.20 г., ул. 23 Августа, 18 (п. №1) до 17:00 18.09.20 г.; ул. Ахсарова, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 18.09.20 г.пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 18 (п. №1) до 20:00 18.09.20 г.б-р Мира, 1 (п. №3) до 17:00 18.09.20 г., ул. Пантелеймоновская (Бакинских Комиссаров) (ч/с), ул. Ямская (ч/с), ул. Бескрайняя (ч/с), пер. Скадовского (ч/с), пер. Бугурусланский (ч/с), ул. Арктическая (ч/с), ул. Глебовская (ч/с) до 20:00 18.09.20 г.пер. Белостокский, 10 (п. №3), ул. Фисановича, 16/12 (п. №2) до 17:00 18.09.20 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 54 (п. №3, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 33, 33-а,б, 35-а,б,в, ул. Гарибальди, 4, 8 до 20:00 18.09.20 г.ул. Маршала Рыбалко, 35 (п. №2, стояк) до 20:00 18.09.20 г.ул. Тимирязева, 28 (п. №2) до 17:00 18.09.20 г.; ул. Дудинской (Нариманова), 6 (п. №3, стояк), ул. Цементная, 2 до 20:00 18.09.20 г.пр. Гагарина, 2 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 18.09.20 г.ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), ул. Морозова, 1 (п. №11, стояк), ул. Танкопия, 14 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №14, спаренный стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 18.09.20 г.ул. Новый Быт, 35 (п. №2) до 17:00 18.09.20 г.