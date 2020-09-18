Сумма материального ущерба, по оценкам следствия, составляет более 300 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 15 мая в полицию поступило сообщение о том, что в селе Бражники неизвестные спилили большое количество деревьев.Прибыв на место вызова, полицейские обнаружили 33 и 35-летних жителей поселка Новая Водолага, которые успели спилить 26 дубов и клен. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.В настоящее время уголовное производство с обвинительным актом в отношении двух мужчин направлено в Нововодолажский районный суд.