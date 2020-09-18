В аварии погибла пенсионерка.

Как сообщили в полиции, утром, 17 сентября, на улице Валентиновской 47-летний водитель «ВАЗ-2106» сбил женщину-пешехода.Пострадавшую пенсионерку, точный возраст которой установить не удалось, в тяжелом бессознательном состоянии госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. От полученных травм женщина скончалась.По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.