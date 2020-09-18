Соответствующая петиция была опубликована на сайте городского совета.По словам автора, маршрутные автобусы не справляются с пассажиропотоком.
"Убедительная просьба - пустить троллейбус по улице Дружбы народов вместо маршрутного такси № 54. Троллейбус № 47 разгрузил пассажиропоток. А по улице Дружбы народов в маршрутку километровые очереди, заполняемость салона на 200%, люди висят на подножках. Правила карантина не соблюдаются. Очень много новостроек, пассажиропоток увеличился", - пишет автор петиции.
На данный момент петиция собрала лишь 18 голосов из необходимых 5000.