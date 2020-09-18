По оценкам специалистов, общая площадь возгораний составила 11 гектаров.

В одном из случаев, по словам пресс-службы ГСЧС, огонь от горящей травы стремительно распространялся в сторону хвойного лесного массива и угрожал большим лесным пожаром."Инцидент произошел в Харьковском районе напротив ГП Харьковской лесной научно-исследовательской станции «Южное лесничество». Там горела лиственная подстилка на площади 800кв.м. О возгорании сообщили работники лесхоза в 16:27.На помощь лесникам были направлены два оперативных подразделения ГСЧС. От лесного хозяйства с огнем боролся трактор с плугом.Совместными усилиями в 17:35 удалось остановить продвижение огня и защитить от него лес. Окончательно пожар ликвидировали в 18:50. Пострадавших нет", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.