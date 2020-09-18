Украина не будет вносить изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса.

Об этом в пятницу, 18 сентября, с трибуны Верховой Рады заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Резников.Также он акцентировал внимание на том, что минские соглашения требуют изменений.- Президент Украины во время декабрьского саммита прошлого года лидеров нормандского формата в Париже дал четкое понимание, что никаких изменений в Конституции Украины о включении туда какого-то особого статуса не будет, и это исключено. Также президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений. Это те позиции, которые мы отстаиваем в ТКГ, – сказал вице-премьер.Резников добавил, что переговоры проходят сложно, а оппоненты "играют не по правилам". При этом подчеркнул, что одним из последних приобретений стал длительный режим тишины, который продолжается уже семь недель.