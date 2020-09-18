Тариф на тепло для населения уменьшили на 3,91%. Он составит 655,91 гривны за гигакалорию без налога (с 17 марта 2020 год - 682,62 гривны).

18 сентября коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" онлайн провело обсуждение новых тарифов на производство тепловой энергии филиалом "ТЭЦ-3". На Zoom-конференции присутствовали заместитель харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, гендиректор "ХТС" Сергей Андреев и заместитель гендиректора Марина Магомедова.С налогом тариф на тепло для населения составит 653,78 гривны. Для религиозных организаций тариф на тепло составляет 676,26 гривны, будет - на 4,62% меньше (645,05 гривны); для бюджетных учреждений сейчас - 677,77 гривны, будет - на 3,48% меньше (654,19 гривны); для других потребителей действующий - 676,94 гривны, будет - на 3,39% меньше (653,97 гривны). Новый тариф начнет действовать с 1 сентября 2020 года.По словам заместителя гендиректора "ХТС" Марины Магомедовой, основной причиной снижения тарифа стало уменьшение стоимости природного газа.