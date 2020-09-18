Слобожанские таможенники обнаружили у гражданки Украины незадекларированную валюту. Сумма, превышающая установленную законодательством норму, изъята как непосредственный предмет нарушения таможенных правил.В таможенном пункте пропуска «Гоптовка» сотрудники Слобожанской таможни обнаружили у гражданки Украины, следовавшей в пешем порядке из Украины в РФ, незадекларированную валюту, сообщает пресс-служба Слобожанской таможни Гостаможслужбы.
– При проведении устного декларирования женщина заверила, что перемещает валюту, сумма которой не превышает эквивалент десяти тысяч евро. Однако при пересчете сумма валютных ценностей в виде банкнот американских долларов, которые предоставила гражданка, составила 13 100 долларов, – говорят в пресс-службе.
Таким образом, женщина не заявила в установленной форме точные и достоверные сведения о товаре, который подлежит обязательному декларированию в случае перемещения через таможенную границу Украины. Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей 472 Таможенного кодекса Украины.
Сумма, превышающая установленную законодательством норму, изъята как непосредственный предмет нарушения таможенных правил.