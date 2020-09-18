Слобожанские таможенники обнаружили у гражданки Украины незадекларированную валюту. Сумма, превышающая установленную законодательством норму, изъята как непосредственный предмет нарушения таможенных правил.

В таможенном пункте пропуска «Гоптовка» сотрудники Слобожанской таможни обнаружили у гражданки Украины, следовавшей в пешем порядке из Украины в РФ, незадекларированную валюту, сообщает пресс-служба Слобожанской таможни Гостаможслужбы.– При проведении устного декларирования женщина заверила, что перемещает валюту, сумма которой не превышает эквивалент десяти тысяч евро. Однако при пересчете сумма валютных ценностей в виде банкнот американских долларов, которые предоставила гражданка, составила 13 100 долларов, – говорят в пресс-службе.Таким образом, женщина не заявила в установленной форме точные и достоверные сведения о товаре, который подлежит обязательному декларированию в случае перемещения через таможенную границу Украины. Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей 472 Таможенного кодекса Украины.Сумма, превышающая установленную законодательством норму, изъята как непосредственный предмет нарушения таможенных правил.